شاهد.. عبير صبري تعترف بخوفها الشديد من زوجها: “مسيطر وعصبي ومتحكم”!

كتب امير فتحي في الخميس 7 مايو 2020 06:57 صباحاً - حلت الفنانة المصرية عبير صبري ضيفة على حلقة الامس من برنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع المخرجة إيناس الدغيدي المذاع على قناة “القاهرة والناس”.

واعترفت عبير صبري خلال الحلقة بخوفها الشديد من زوجها أيمن البياع قائلة: “أنا بترعش” واضافت “هو خلقه ضيق وعصبي فأنا بخاف عصبيته تطلع”.

كما أقرت عبير صبري ان زوجها يمنعها من القيام بأي اعجاب لبوستات زملائها الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردا على سؤال عن تحملها عصبية وغيرة زوجها، قالت عبير صبري: “حقه لو انا زوجي مشهور ونجم والبنات بتبصله انا ممكن اغير” وتابعت “زوجي مسيطر وعصبي ومتحكم وانا بحبه وراضية”.