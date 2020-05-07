ماغي بوغصن في غرفة برادات الموتى: “ما ممكن تتصوروا شو حسيت”

كتب امير فتحي في الخميس 7 مايو 2020 06:57 صباحاً - كشفت الفنانة اللبناني ماغي بوغصن، عن أصعب مشاهدها في مسلسل “أولاد آدم” الذي يعرض لها حاليا .

ونشرت ماغي، المشهد، عبر حسابها على تويتر، وعلقت كاتبة: “هذا المشهد كان تصويره صعب نفسياً كتير.. بغرفة برادات الموتى.. ما ممكن تتصوروا شو حسيت لما فتنا على الغرفة ناخد هذه اللقطة.. هيك بتكون صفاء انقتلت”.

This is a Twitter Status This is a Twitter Statushttps://twitter.com/MaguyBouGhosn/status/1258097223667253248?ref_src=twsrc%5Etfw

مسلسل “أولاد آدم” تتمحور أحداثه حول العلاقات الاجتماعية العربية التي يعيشها المجتمع العربي بالوقت الحالي، والصراعات التي نعايشها كأفراد بواقعنا ضمن سياق درامي اجتماعي.