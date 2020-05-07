كتب امير فتحي في الخميس 7 مايو 2020 06:57 صباحاً - كشفت الفنانة اللبناني ماغي بوغصن، عن أصعب مشاهدها في مسلسل “أولاد آدم” الذي يعرض لها حاليا .
ونشرت ماغي، المشهد، عبر حسابها على تويتر، وعلقت كاتبة: “هذا المشهد كان تصويره صعب نفسياً كتير.. بغرفة برادات الموتى.. ما ممكن تتصوروا شو حسيت لما فتنا على الغرفة ناخد هذه اللقطة.. هيك بتكون صفاء انقتلت”.
مسلسل “أولاد آدم” تتمحور أحداثه حول العلاقات الاجتماعية العربية التي يعيشها المجتمع العربي بالوقت الحالي، والصراعات التي نعايشها كأفراد بواقعنا ضمن سياق درامي اجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بوغصن في غرفة برادات الموتى: “ما ممكن تتصوروا شو حسيت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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