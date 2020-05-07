شاهد.. فنان سعودي يعلن اصابته مع والدته وعائلتها بفيروس كورونا!

كتب امير فتحي في الخميس 7 مايو 2020 06:57 صباحاً - فاجأ الممثل السعودي الشاب، عبدالله الجميري، الجمهور بعدما أعلن عن دخوله إلى الحجر الصحي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وروى الجميري في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظروف أصابته مع والدته وعدد من أفراد عائلته.

وأوضح أنه قام بالذهاب برفقة والدته في زيارة إلى أخواله بمدينة جدة، بعد إصرار الوالدة على الزيارة، قائلة: “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا”، رغم الاشتباه في إصابة عدد منهم بالفيروس.

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ولفت الفنان السعودي إلى أنه عندما عاد إلى المدينة المنورة بدأت تظهر عليه أعراض المرض، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة.

وثبتت بعد ذلك إصابة عدد من أقاربه المتواجدين في جدة بالفيروس، الأمر الذي دفعه لإجراء فحص في المستشفى، وخضع للعزل في أحد الفنادق.

وتابع:”الخبر السيء أن اليوم تتصل على الوالدة وتقولى يا عبدالله اتأكد إصابتنا كلنا بالفيروس والحمد لله على كل حال.. الوالدة وجدى وخالاتي كلهم.. والشئ اللى قاعد يبكيني صدق إن الوالدة تقولي سامحنى يا وليدي أنا جبتلك المرض وقلت لأمي ياما إنتى اللى قولتي لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا”.