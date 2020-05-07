شكرا لقرائتكم خبر عن لو من عشاق اللهجة السورية ثلاثة مسلسلات لا تفوتك مشاهدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتنافس العديد من الدول العربية في دراما رمضان بتقديم أفضل إنتاجات، ولأن المصريين ارتبطوا بالعديد من الأعمال السورية نقدم لكم ٣ مسلسلات ما بين الكوميديا والدراما لا يجب أن تفوت محبي الدراما السورية ومناه، “ هواجس عابرة” وهو مسلسل كوميدي سوري بطولة أحمد الأحمد وكاريس بشارويتناول هذا المسلسل السوري الكوميدي أنماط شخصية مختلفة في إطار الحياة الزوجية تتراوح بين الشخصيات العاطفية شديدة الرومانسية إلى الشخصيات المفرطة في الشك والريبة .

غفوة القلوب Advertisements ميادا وولادا أما المسلسل الثاني هو مسلسل ميادة وولادا وهو مسلسل كوميدي سوري حيث تقوم النجمة الكبيرة شكران مرتضى بدورة سيدة تحاول التعايش مع فقدان زوجها بمساعدة أبنائها وأصدقائها وهو عمل منفصل متصل، ينتمي لفئة السيت كوم وتدور قصته حول شخص يحل ضيف على منزل ميادة وأولادها ويسلط الضوء على المواقف والمفارقات الكوميدية التي يفرضها وجوده. هواجس عابرة

أما المسلسل الثالث فهو غفوة القلوب وهو مسلسل درامي سوري يتناول قصة رجل يعثر بالصدفة على أدلة قد تساعد في إنقاذ شخص متهم بجريمة قتل و يعرض المسلسل قصة أبو أيهم الذي يوجه الاختيار بين مصلحة أسرته المادية وإنقاذ شخص محكوم عليه بالإعدام في جريمة لم يرتكبها حيث تدور أحداث المسلسل في زمننا الحالي، مرتكزة على قرص (C.D) يوثق جريمة قتل يقوم بفعلها شخص يدعي مضر، يعثر عليه مصادفة شرطي سير فقير الحال يُدعى أبو أيهم، وبعد عملية بحث مطول عنه من قبل أفراد عائلة مضر يتمكنون من معرفة مكانه، ويبدؤون بمساومة أبو أيهم خوفاً من وقوع الـ (C.D) بيد القضاء، ما يضعه في حيرة من أمره فإما أن يختار أخذ الأموال ليُنتشل من وضعه المادي السيء ويحقق الخلاص لعائلته، أو أن يتسبب بوصول إنسان مظلوم إلى حبل المشنقة كان قد اتهم ظلماً بالجريمة وجميعهم يعرضون علي اليوتيوب.