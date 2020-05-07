يابخت اللى وقت الشدة ربنا جنبه..باسكال مشعلانى وإيساف يطرحان ديو جديد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى طرح أحدث أغنياتها، والتى تقدمها كديو مع المطرب إيساف، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، حيث أنه تحدد غدا الخميس ليكون موعد طرحها، والأغنية من كلمات رمضان محمد، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع موسيقى محمد الشاعر، إخراج فادى إليس، ويقول مطلع الأغنية: "اتصعبت مرة واحدة ومين هيواسى ويطيب.. يابخت إللى وقت الشدة ربنا جنبه وقريب".

وقال رمضان محمد مؤلف الأغنية لـ"الخليج 365"، أنه فكر فى الأزمة التى نمر بها حالياً، ووجد أن من الضرورى التقرب من الله ويعود الكل للاحساس ببعضهم وهذه رسالته من الأغنيه، متمنياً أن تنال إعجاب جمهور وقت طرحه.

في سياق أخر تتعاون باسكال مشعلانى فى أغنية تحمل اسم "استنى" مع الشاعر محمد رفاعى والملحن ملحم وتقدمها باللهجة المصرية بعد نجاح أغنيتها الاخيرة "اتعذبت كفاية" وتراهن باسكال على الأغنية الجديدة حيث تقدمها بشكل مختلف وجديد عن أعمالها السابقة ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.