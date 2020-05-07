شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل أغنية "فى وسط السكة" لبلاك تيما.. قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفريق الغنائي "بلاك تيما" من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "فى وسط السكة"، وهي كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد بحر، وتوزيع فادى بدر، وناى أحمد خيري، وميكس وماستر ماهر صلاح.

ويقول مطلع الأغنية: في وسط السكة بنحارب .. ونتباعد ونتقارب..وتبعدنا الحياة عنك .. وتايهبن كلنا في قارب، ومن المقرر أن يتم طرحها علي طريقه فيديو ليركس غدا الجمعة علي يوتيوب.

بلاك تيما تم تأسيسه في أغسطس عام 2004، ويتكون من ثلاثة شباب هم: أمير صلاح الدين، وأحمد بحر، ومحمد عبده، بالإضافة إلى 8 من العازفين.

شارك الفريق بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، وطرح ثلاثة ألبومات هى "بحار"، "غاوي بني آدمين"، "لون الكاكاو".

Advertisements

وحصل الفريق على جوائز "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط، وجائزة "أخبار اليوم" كأحسن فريق بمصر، وتم ترشيح الفريق للعديد من الجوائز العالمية مثل "وورلد ميوزيك أوورد، وبيج أبل ميوزيك أوورد".

وأخر ألبومات فريق بلاك تيما حمل اسم "لون الكاكاو"، وضم 5 أغنيات متنوعة، ويعد نقلة موسيقية كبيرة، تولى توزيعه هانى ربيع وتعاونوا فيه مع الشعراء منتصر حجازى وميدو زهير وألحان محمد عبده وأمير صلاح الدين، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

واحتفل فرقة "بلاك تيما"، بمرور 15 عاما على انطلاق فرقتهم الغنائية منذ عام 2004، لذا شارك أمير صلاح الدين قائد الفرقة الإحتفال مع الجمهور بنشر مقطع فيديو يستعرض مجموعة من الصور والذكريات للفريق على مدار هذه السنوات الطويلة من العمل سويا.