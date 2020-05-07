فيديو .. أحمد فهمي يغني ويرقص مع فيفي في الحلقة الـ 16 من برنامجها

تبدأ الحلقة السادسة عشرة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب النجم أحمد فهمي، إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخوله يحاول حارس الفيلا، استفزازه بعدم السماح له بالدخول.

يدخل فهمي إلى الفيلا وتحدث انفجارات تخيفه فيحاول تهدئة فيفي عبده، ومن ثم يرقصون ويغنون على بعض من أغانيه، وبعد ذلك تأتي سيدة تقدم القهوة ولكنها تسقط على الأرض

فتقلق فيفي عبده عليها، ثم يحاول فهمي إفاقتها.

ثم تدخل السيدة إلى دورة المياه، حتى ينفجر صنبور المياه وتغرق الحمام، ثم يحاول أحمد فهمي إغلاق المحبس، ومن ناحيتها تغلق فيفي الباب حتى لا تغرق المياه الفيلا، وتقوم السيدة بإخافة فهمي، كما ينفجر النور.

وفي نهاية المقلب تقوم فيفي عبده بالزغاريد والرقص،

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حتى يكتشف النجم أحمد فهمي أنه كان في برنامج مقالب، ثم قام بعد ذلك فهمي بالرقص والغناء مع فيفي.

يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب، حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.

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