كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر معلومات عن الشاب وسيم في برنامج رامز مجنون رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار شاب وسيم في برنامج المقالب الشهير "رامز مجنون رسمي"، عدد كبير من التساؤلات لدى متابعي المنصات الإجتماعية، حيث يعرض البرنامج في الوقت الحالي في شهر رمضان الكريم، الذي يعرض يوميا عبر فضائية " mbc مصر"، والذي يقوم بتقديمة الفنان رامز جلال ليشارك به في السباق البرامجي الرمضاني 2020.

وكشف برنامج " ET بالعربي"، عن الشاب الوسيم الذي ظهر في هذا الموسم ضمن طاقم عمل برنامج الفنان رامز جلال، حيث أثار إهتمام وتساؤل العديد من الناس، حيث حاز على عمليات بحث كثيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ففي السطور التاليه يعرض معلومات عن هذا الشاب الوسيم وهو أسعد طالب، من الأردن، بعمر الثلاثين، حصل على رقم ا13 بين 16 من أخواته، مهنته الأساسية مهندسا، لكنه يعمل في مجال الإعلانات، ولديه وكالة تنظيم حفلات،ومدرب رياضي ولياقة بدنية، عمل بالتمثيل في ثلاثة أعمال منها الدراهم.

ويأتي دوره في برنامج المقال بفك الأحزمة للفنانين والمشاهير من على الكرسي، ودفعهم ليقعوا في بركة السباحة، ووضح في حوار مع "ET بالعربي"، أن دوره هام بش لن يفهمه المشاهد لكنه يدفع المشارك في البرنامج ليقع في المنتصف فقط والبعد عن حافة المنصة لكي لا يصاب.

والجدير بالذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي من إعداد وتقديم رامز جلال يُعرض في موسم رمضان 1441 هـ / 2020م بشكل يومي على قنوات إم بي سي، البرنامج من إخراج محمد نصير وإنتاج مجموعة إم بي سي، تم تصوير مقالب البرنامج في دبي، الامارات، وجاءت حلقات السابقة حتى الأن لعرض مقالب مع عدد من نجوم الفن و المشاهير وهم الفنانة غادة عادل، ولاعب النادي الأهلى علي معلول، الفنانة ياسمين صبري، الفنانة أمينة خليل، الفنان الكوميدي السعودي حسن عسيري، للفنانة ياسمين رئيس و بدرية طلبة".