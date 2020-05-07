تراند اليوم : الحلقة 14 من الفتوة – إنقاذ ياسر جلال.. والخولي يعترف بقتل أحمد الجبالي

شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل الفتوة بطولة الفنان ياسر جلال العديد من الأحداث حيث بدأت بمرور الطرق الصوفية في البلد استعدادا للمولد، كما اعتذرت المعلمة الفتوة الفنانة فريدة سيف النصر لحسن الجبالى الفنان ياسر جلال والشيخ مبروك الفنان أحمد خالد صالح لما فعلته بهما هى ورجالها عندما كانا يبحثان مع “ليل” الفنانة مى عمر عن والدتها أحباب، حيث علمت المعلمة أن حسن ابن الفتوة الراحل أحمد الجبالى وأن ليل بنت فتوة الجمالية “المعلم صابر” الفنان أحمد خليل وطلبت منهم السماح.

وشهدت الحلقة محاولة عزمى الفنان أحمد صلاح حسنى معرفة من الشخص الذى تحبه الراقصة جميلة التى يحبها وهى الفنانة نجلاء بدر فقالت له صديقتها بعد أن أعطاها مالا كثيرا بأن جميلة تحب حسن الجبالى.

من ناحية أخرى تضمنت الحلقة إغواء سيدة تدعى ثريا لفضل الفنان محمود عبد الحافظ ولكنه رفض إغواءها وقال لها أنه رجل متزوج ويحب زوجته وغادر بيتها وعندما نزل للشارع لم يجد حصانه عزيز وأخذ يبحث عنه باكيا.

وعادت أحباب والدة ليل معها لتسكن عند شكر الفنانة هنادى مهنى بنت المعددة الفنانة أحلام الجريتلى.

على صعيد آخر طلب المعلم صابر من ابنه عزمى أن يذهب معه إلى المولد ولكنه رفض وسأل عزمى والده: “هو أحمد الجبالى مات إزاى”، ولكن المعلم صابر التزم الصمت. كما ظهر المعلم سيد اللبان الفنان رياض الخولى وهو يحكى لجعفر قصة قتل أحمد الجبالى.

Advertisements

وانتهت الحلقة بذهاب حسن الجبالى للمولد هو وابنته لرؤية ليل كما طلبت منه وشاهدته الراقصة جميلة وهو معها لتشتعل نار الغيرة بداخلها.

من ناحية أخرى أرسل سيد اللبان رجاله لمنزل حسن مستغلين وجوده في المولد وقاموا بتفتيشه بحثا عن الذهب، وفى نفس اللحظة تذكر حسن مقتل أبيه في المولد ووجد أمامه المعلم صابر في نفس المكان الذى قتل فيه والده ووقفا وجها لوجه وتبادلا النظرات.

يذكر أن الحلقة الـ14 شهدت الظهور الثانى للفنان فتحى عبد الوهاب ويجسد شخصية والد حسن أحمد الجبالى وهو يمسك النبوت وفجأة تم طعنه من الخلف بسكين ليسقط على الأرض ويموت.

الفتوة تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي ويعرض يوميا على قناة الحياة وشارك في بطولته كوكبة من النجوم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة.

شاهد الحلقة 14 كاملة..