شاهد.. محمد رمضان يوزع مساعدات طبية!

كتب امير فتحي في الخميس 7 مايو 2020 03:57 صباحاً - كشف الفنان المصري محمد رمضان عن مساهمته في مكافحة فيروس كورونا المستجد عبر قيامه بتوزيع مساعدات طبية لاحد مستشفيات العزل وذلك عبر تقرير نشره على حسابه على انستغرام.

ويظهر محمد رمضا في التقرير، الذي وصفه بـ “الشخصية الوطنية المصرية”، لحظة وصوله الى احد المستشفيات مع شاحنة محملة بالمساعدات بالطبية.

وعلق محمد رمضان على الفيديو كاتبا: “أقل واجب تجاه بلدي.. شكراً لكل العاملين في القطاع الطبي على وقوفهم في الصفوف الأمامية لمواجهة ڤيروس كورونا المستج”.