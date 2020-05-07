كتب امير فتحي في الخميس 7 مايو 2020 03:57 صباحاً - كشف الفنان المصري محمد رمضان عن مساهمته في مكافحة فيروس كورونا المستجد عبر قيامه بتوزيع مساعدات طبية لاحد مستشفيات العزل وذلك عبر تقرير نشره على حسابه على انستغرام.
ويظهر محمد رمضا في التقرير، الذي وصفه بـ “الشخصية الوطنية المصرية”، لحظة وصوله الى احد المستشفيات مع شاحنة محملة بالمساعدات بالطبية.
وعلق محمد رمضان على الفيديو كاتبا: “أقل واجب تجاه بلدي.. شكراً لكل العاملين في القطاع الطبي على وقوفهم في الصفوف الأمامية لمواجهة ڤيروس كورونا المستج”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد رمضان يوزع مساعدات طبية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.