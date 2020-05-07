كتب امير فتحي في الخميس 7 مايو 2020 03:57 صباحاً - نعت جنى وكنزي، بنات الفنان عمرو دياب، جدتيهما السيدة رئيفة النوري، وذلك عبر حسابيهما على تطبيق انستغرام.
ونشرت جنى دياب، فيديو لها مع جدتها رئيفة النورى وعلقت كاتبة :” أحبك تيتا.. أشكرك على إعطائي هذه الأسرة المدهشة والمحبة، أشكرك على إعطائي ماما وخالاتي وعمي وأبناء عمومتي…أحبكم جميعاً وأحبكم تيتا.أنا ممتن جدا لكم ، عليكم أن ترقدوا في سلام وسعادة. أحبك تيتا “.
كما نشرت كنزي بدورها مقطع فيديو قديم لجدتها وعلقت كاتبة: “احبك تيتا انت مع الملائكة الان”.
رئيفة النورى هي والدة زينة عاشور، الزوجة الثانية للفنان المصري عمرو دياب ووالدة بناته جنى وكنزي ، والتي لا يعرف تماما طبيعة علاقته بها حاليا بعد ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني.
كانت هذه تفاصيل خبر جنى وكنزي عمرو دياب ينعيان جدتيهما! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.