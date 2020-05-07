جنى وكنزي عمرو دياب ينعيان جدتيهما!

كتب امير فتحي في الخميس 7 مايو 2020 03:57 صباحاً - نعت جنى وكنزي، بنات الفنان عمرو دياب، جدتيهما السيدة رئيفة النوري، وذلك عبر حسابيهما على تطبيق انستغرام.

ونشرت جنى دياب، فيديو لها مع جدتها رئيفة النورى وعلقت كاتبة :” أحبك تيتا.. أشكرك على إعطائي هذه الأسرة المدهشة والمحبة، أشكرك على إعطائي ماما وخالاتي وعمي وأبناء عمومتي…أحبكم جميعاً وأحبكم تيتا.أنا ممتن جدا لكم ، عليكم أن ترقدوا في سلام وسعادة. أحبك تيتا “.

كما نشرت كنزي بدورها مقطع فيديو قديم لجدتها وعلقت كاتبة: “احبك تيتا انت مع الملائكة الان”.

رئيفة النورى هي والدة زينة عاشور، الزوجة الثانية للفنان المصري عمرو دياب ووالدة بناته جنى وكنزي ، والتي لا يعرف تماما طبيعة علاقته بها حاليا بعد ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني.