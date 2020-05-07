فيديو لآخر الحظات في حياة ريشي كابور يثير جدلا في بوليوود

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

خسرت بوليوود اثنين من الكبار الأسبوع الماضي - الممثل المخضرم ريشي كابور وعرفان خان، وخلال تلك الفاجعة، بدأت تظهر على السطح بعض مقاطع الفيديو ترصد اللحظات الأخيرة لريشي على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار حزن وغضب المعجبين بالفعل.

يظهر الفيديو المتداول بعض العاملين بالمستشفى الذين يحاولون التسلل لغرفة لممثل المخضرم، وتسجيل لحظاته الأخيرة بمكر. كما تم تسريب اللقطات ، التي تظهر ريشي في سرير المستشفى مع قناع أكسجين، يلهث من أجل التنفس.

رداً على مقاطع الفيديو المسربة، قدم اتحاد العاملين في مجال السينما في غرب الهند (FWICE) احتجاجًا. كما تم إرسال رسالة إلى مستشفى HN Reliance في مومباي، حيث توفى ريشي في 30 أبريل 2020 بعد معركة استمرت عامين مع السرطان.

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وعن اتحاد FWICE هي هيئة شاملة لجميع النقابات في صناعة السينما الهندية ، وتقع في مومباي. الاتحاد، الذي يدعي أن لديه 500000 عضو ، هو أعلى هيئة في جميع جمعيات السينما الهندية.

شارك المخرج الهندي أشوك بانديت، الذي يعمل أيضًا كمستشار رئيسي لـ FWICE ، على تويتر نسخة من الرسالة المكونة من صفحتين إلى مدير المستشفى.

تقول الرسالة “إن الفيديو غير أخلاقي - بدون إذن وينتهك الحق الأساسي في العيش بكرامة وخصوصية لأسطورة عاش حياة مجيدة وكريمة ومحبوبًا ومُحترمًا ويحظى بتقدير كبير من الجميع”.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، خاطب الممثل التلفزيوني الشهير كوشال توندون الفيديو المعني على تويتر ، واصفا إياه بأنه “انتهاك صارخ للخصوصية”.