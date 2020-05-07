مراد يلدريم يتبرع بوجبات الإفطار للعائلات الفقيرة في إثيوبيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في لفتة إنسانية منه، قرر النجم التركي مراد يلدريم الشهير بـ«أمير» التبرع بوجبات الإفطار في الشهر الكريم للعائلات المحتاجة في إثيوبيا.

أطفال إثيوبيون قرروا شكر النجم التركي على طريقتهم الخاصة، حيث رفعوا لافتات تحمل اسم مراد يلدريم، مرفقة بعبارات شكر، وقج نشر أحد المصورين الإثيوبين صور الأطفال، معلقاً عليها: «شكراً جزيلاً على مشاعرك الجميلة يا أخي»، وهي الصور التي أعاد نشرها فانز النجم التركي مثنيين على حب مراد لعمل الخير وخاصة في شهر رمضان الكريم.

من ناحية أخرى، عاد مراد يلدريم إلى الشاشة مؤخراً بعد طول غياب بمسلسل «رامو»، في الوقت الذي ينتظر فيه عرض فيلمه المصري الجديد «ماكو» الذي يشارك في بطولته أمام بسمة وناهد السباعي و عمرو وهبة وسارة الشامي، نيكولا معوض، وغيرهم، والعمل من إخراج محمد هشام الرشيدي.

يُذكر أن إيمان الباني زوجة مراد كانت قد فاجأت النجم التركي في عيد ميلاده الأخير، أبريل الماضي، حيث قررت اضفاء لمسة خاصة ومميزة لاحتفال هذا العام لزوجها، نظراً لظروف أزمة كورونا، حيث تخلت عن طلب قالب كيك من أي متجر لصنع الحلويات، وقامت بنفسها بإعداد قالب كيك بسيط للاحتفال مع زوجها في أجواء حميمية جمعتهما، وقد نشرت مقطع فيديو وثق مراحل تحضيرها لقالب الكيك حتى تقديمه لزوجها، معلقة عليه: «عيد ميلاد سعيد لروحي وزوجي الغالي، أتمنى لك كل الأفضل، أحبك جداً».