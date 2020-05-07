النجم التركي أوزجان دينيز يعرض الزواج على طليقته مجدداً.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد مرور حوالي العام على انفصال الفنان التركي أوزجان دينيز رسمياً عن زوجته شايدة أتاكان، كشفت مصادر مقربة من الزوجين، عرض النجم الشهير بـ«جهاد» الزواج على طليقته مجدداً.

أوزجان لم ينفصل عن منزل الزوجية منذ انفصاله عن شايدة، حيث قرر العيش مع طليقته ونجله الوحيد، حتى يظل قريباً من ابنه، في الوقت الذي فسر البعض قرار أوزجان المثير برغبته في اتاحة فرصة ثانية لإنهاء خلافاته مع شايدة وهما في منزل واحد رغم انفصالهما، وذلك من أجل منح حياتهما الزوجية فرصة للعودة مجدداً.

Advertisements

النجم التركي اختار يوم عيد ميلاد 30 أبريل الماضي، وفاجأ شايدة بعرض الزواج منه مجدداً، في الوقت الذي لم يتم إعلان ارتباطهما رسمياً من جديد حتى الآن.

يُذكر أن أوزجان دينيز احتفل بعقد قرانه على شايدة أتاكان التي تصغره بحوالي 20 عاماً، في مارس 2018، وذلك في حفل عائلي ضم أسرة العروسين بإسطنبول، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول أبريل 2018، إلا أن الخلافات دبت بين الزوجين سريعاً حتى وصلت لساحة القضاء، ووقع طلاقهما في جلسة واحدة يونيو 2019.

من ناحية أخرى، استغل أوزجان دينيز فترة الحجر الطوعي المنزلي، وبدأ في تصوير فيلم من إخراجه، قرر أن يشرك فيه طليقته ونجله الوحيد، في الوقت الذي أجل فيه تصوير مسلسله الجديد «الملك» الذي يشارك في بطولته أمام بوراك دينيز.