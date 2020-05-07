طليق كورتني كاردشيان يدخل في دائرة الادمان مجددا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

دخل النجم الشهير سكوت ديسيك، حبيب نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كورتني كاردشيان السابق، مرة أخرى إلى المصحة الفاخرة “All Points North Lodge” والتي تقع في جبال روكي، وجاء ذلك بعد انتكاسته ومعاناته من إدمان الكحول والمخدرات، حيث كشفت جريدة الديلي ميل البريطانية بأنه دخلها يوم الثلاثاء 5 مايو.

وتقول المصادر بأن ديسيك، المعروف بحبه للحفلات الصاخبة ومراحله المتعددة في إعادة التأهيل، كان يحتسي الكحول بكثرة ويتناول الكوكايين أثناء خضوعه للحجر المنزلي أثناء جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنه كان يعاني من الحياة الأسرية أثناء الحجر، وما زال يواجه صعوبة في التكيف مع فقدان والديه قبل بضع سنوات.

وفور وصول سكوت ديسيك إلى المصحة الفارهة التي فتحت أبوابها في شهر مارس الماضي، تم وضعه في حجر فوري مدة 14 يومًا في جناح خاص، وذلك للتأكد من عدم إصابته بفيروس “كوفيد-19”.

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وتم فحص حبيب كورتني كاردشيان السابق يوم الجمعة الماضية، وجاءت نتائج فحوصاته بفيروس كورونا سلبية، ومن بعدها تم السّماح له بالانضمام لباقي مرضى المصحة.

وقال مصدر لجريدة الديلي ميل: سافر سكوت يوم الثلاثاء، واضطر لتقديم نفسه لمجموعته في المصحة من خلالة مكالمة عبر برنامج Zoom، وقال إنه يعاني من صدمة من ماضيه.

وأشار المصدر إلي أن سكوت يعاني من مشاكل مع حبيبته السابقة وقال إنه يعاني أيضًا من مشاكل مع أطفاله وأضاف المصدر قائلا : لقد بدا نحيفًا جدًا وأخبر المجموعة أنه أتى لإعادة التأهيل للعمل على مشاكله، وقال إنه يعاني من أعراض الانسحاب وكان متعبًا وخمولًا، وأخبر الموظفين أنه لا يريد أي معاملة خاصة أثناء إقامته، فيما يتعلق بالوجبات والعلاج”. ل الكوكايين ويشرب الكحول كثيرًا”.

والجديربالذكر أنه لطالما واجه ديسيك مشاكل مع إدمان الكحول وتعاطي المخدرات لمكافحة مشاكله الشخصية، وفي حلقة يوم الخميس الماضي من مسلسل تلفزيون الواقع” Keeping Up With The Kardashians”، اعترف بأنه لا يزال يكافح معاناة خسارة والديه في غضون ثلاثة أشهر من بعضهما، خاصة الآن وقد بدأ أطفاله في السؤال عنهما.