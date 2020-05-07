أمير عيد يدافع عن مطربي ويهاجم إيناس الدغيدي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي،حالة جدل واسعة عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب هجومها على حمو بيكا ومطربين المهرجانات خلال استضافتها له في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”.

إيناس الدغيدي، كانت قد انتقدت حمو بيكا، بعد غنائه لعبده الإسكندراني، قائلة: “أحمد السقا غنى الاغنية دي أحسن منك”، ورد حمو بيكا: “أحمد السقا مش مطرب عشان يغني “، وردت إيناس الدغيدي: “أنت مش مطرب وأدائك مش كويس”.

وانتقد الفنان أمير عيد، على الحلقة قائلا فى تغريدة عبر موقع تويتر: “شيء مستفز البرامج اللي بتستضيف فنانين المهرجانات ويكلموهم بطريقة استعلائية ويشتغلوا في النغمة بتاعت المحتوي وانت مش مطرب والخ الخ وكأن باقي الفنانين مثلا بيغنوا الأطلال، المشكلة كلها انهم ناجحين ودي حاجه مضايقاهم عشان مش من حق الغلابة يعملوا فلوس او ينجحوا عشان مش منهم و مش شبهم”.

و أضاف: “اي موسيقي جديدة بتاخد وقت عشان تتشكل ويبقي لها قواعد زي الراب في التمنانيات كانو بيقولوا عليهم صيع و سرسجيه و البلوز في العشرينات كانو بيقولوا عليها موسيقي الشيطان، الشيء المشترك انهم غلابه ومخدوش فرصتهم وقرروا يبتكروا ويخلقوا موسيقتهم، بيتهاجموا عشان هما خارج السرب”.