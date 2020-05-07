هل تسبب البوتوكس في تغير حجم عيون وعد؟.. صورة من طفولتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فتحت الفنانة البحرينية صندوق ذكرياتها، وشاركت متابعيها عبر انستجرام بصورة من طفولتها من حضورها لحفل زفاف شقيقتها، وكشفت بها عن تغير واضح حدث في وجهها مع تقدم عمرها.

وعد داعبت متابعيها بتعليق طريف كتبت فيه: «الصوره اناصغيره بعرس اختي وماسكه الشمعه ونعسانه وكنت بحرق البنات اللي جمبي المهم ليش عيوني صغرت اللحين مدري».

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فانز وعد تفاعلوا مع الصورة بتعليقات طريفة غازلوا فيها الفنانة البحرينية، مؤكدين فيها على جمال ملامحها منذ نعومة أظافرها، معربين عن استغرابهم من تغير حجم عيونها، ومن أبرز تعليقاتهم: «تهبلين بس صح عيونج صارت صغيرة»، «الحين انتي اجمل بكثير سبحان الله»، «صدق ليش صغرت عيونك بس مازالت جميلة».

اللافت أن إحدى معجباتها فسرت تغير حجم عينها بخضوع الفنانة لحقن البوتوكس، وكتبت: «أنا أقولك ليش صغرت من البوتكس»، إلا أن وعد لم تمرر تعليق هذه المعجبة مرور الكرام، وقررت الدفاع عن نفسها، وردت عليها: «يازعن انتي دكتوره انا عملت بوتكس بكل حياتي مرتين اجل اللي يعملو كل شوي لازم تختفي عيونهم مثل بعض البشر».

من ناحية أخرى، كانت أغنية «قاعد على قلبك» آخر ما طرحته الفنانة السعودية، وهي من كلمات خالد العوض وألحان ناصر الصالح، مع العلم أن الأغنية كانت بحوزة الفنان عبدالله عبدالعزيز لمدة 3 سنوات، إلا أن الفنانة السعودية نجحت في طرحها بصوتها، كما فاجأت وعد محبيها حديثاً بتجرية جديدة، حيث قدمت دعاية إعلانية لإحدى المنتجات الغذائية غناءاً وتمثيلاً على الشاشة بمشاركة الطفلة إيان، وتحت إشراف المخرج خالد الرفاعي.