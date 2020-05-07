ياسمين صبري تنشر صورة من طفولتها والفانز يلاحظون شيئاً غريباً.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها بصورة من طفولتها، وذلك خلال حضورها حفل زفاف أحد أقاربها، وظهرت فيها مرتدية فستان أبيض منفوش في لوك «عروس».

ابنة عمة ياسمين دخلت على الخط، ونشرت صورة من نفس حفل الزفاف، معلقة عليها: « ياسمين بنت خالي، صورة حصرية لياسمين صبري في فرح خالتي»، كما أرجعت جمال ملامح الفنانة المصرية لوالدتها، حيث نشرت صورة لياسمين مع صورة لوالدتها من حفل زفافها، معلقة عليها: «طيب ركزوا، دي ماما ودي ياسمين، تبقى عمتها، عرفتو بقى الحلاوة جاية منين».

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وفي الوقت الذي تغزل فيه فانز الفنانة بملامح طفولتها، لفت أغلبهم إلى عدم وجود الشامة الموجودة أعلى شفاة الفنانة، والتي اشتهرت بها منذ دخولها المجال الفني، وأحد أبرز ملامح جمالها.

يُذكر أن ياسمين صبري تتألق حالياً في مارثون دراما رمضان ببطولة مسلسل «فرصة ثانية» أمام أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل.

على الجانب الشخصي، احتفلت ياسمين صبري أبريل الماضي بعقد قرانها على رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة فى أجواء عائلية بسيطة، بحضور أفراد الأسرتين فقط، نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة للحدمن انتشار فيروس “كورونا ” المستجد، وهو الزوج الثاني في حياة الفنانة التي سبق لها الزواج من طبيب مصري.