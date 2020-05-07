أزمة صحية ترفع درجة حرارة نيللي مقدسي.. هل اصيبت بالكورونا؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اصيبت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي بوعكة صحية، وارتفعت درجة حرارتها، حيث تم نقلها إلى المستشفى للوقوف على اصابتها أو عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خاصة أن من أبرز اعراضه ارتفاع درجة حرارة المصاب.

نيللي نفت في تصريحات صحفية إصابتها بفيروس كورونا، وكشفت عن ارتفاع درجة حرارتها نتيجة اصابتها بفيروس آخر، حيث خضعت لبعض الفحوصات الطبية، نتيجة اصابتها بأوجاع متفرقة في جسدها، وأخبرها الأطباء أنبها بحاجة لفترة لاستعادة صحتها كاملة من جديد.

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آخر أعمال نيللي مقدسي كانت إعادة تقديمها لأغنية «حنين» للمطربة الجزائرية الراحلة وردة، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي، كما صورتها على طريقة الفيديو كليب بعدسة المخرج بشير لاجوسيس.

يُذكر أن نيللي بدأت حياتها المهنية في عروض الأزياء، إلا أن حلم الغناء ظل يطاردها، حيث شاركت في برنامج «كأس النجوم» وفازت بالمركز الأول عن كأس سميرة توفيق، ثم انطلقت في عالم الفن والغناء، مفضلة غناء اللون البدوي متأثرة بسميرة توفيق، وحبها للفنانة اللبنانية ديانا حداد.

في عام 2013 شاركت نيللي كمتسابقة في برنامج سبلاش على شاشة LBC، إلا أنها غابت عن الساحة لثلاث سنوات، وعادت بها بإطلاق أغنية منفردة بعنوان «ما فيش رجالة» عام 2016 ، من كلمات وألحان محمد رفاعي، كما صورتها مع المخرج فادي حداد، كما طرحت بعده أغاني «كنت أتمنى»، و«هلا هلا»، وأخيراً «حنين».