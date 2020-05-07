هل تعلن نسرين أمين اعتزالها الفن قريباً؟.. تعليق يثير الجدل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي هاجم فيه العديد من الفنانين قرار الممثلة المصرية نهى عابدين باعتزال التمثيل، أيدتها صديقتها الفنانة نسرين أمين، بل وشجعتها على التمسك بقرارها، كما ألمحت إلى قرب هذه الخطوة منها.

نهى كانت قد صدمت الجميع بمنشور كتبت فيه: «قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم أني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت للقرار اللي هيريحني، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي»، وفي الوقت الذي نصحها فيه بعض أصدقائها وزملائها بالعدول عن قرارها، أعربت نسرين عن كامل تفهمها لقرار نهى.

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نسرين كتبت معلقة على منشور نهى: «طبعا فهماكى و معاكى حق و على طول عندى نفس التفكير»، مضيفة: «وأنا شخصيا بفلتر حاليا أصدقاء الفيسبوك لهذا السبب والهدف!»، الأمر الذي فسره البعض بتفكير نسرين الجاد في اعتزال التمثيل.

يُذكر ان نسرين أمين تتألق حالياً في مارثون الدراما الرمضانية بمشاركتها في بطولة مسلسل «لما كنا صغيرين» أمام محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، كريم قاسم، نبيل عيسى، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

من ناحية أخرى، تنتظر نسرين عرض فيلمها الجديد «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي تشارك فيه كضيفة شرف أمام دينا الشربيني، كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، للمخرج أحمد الجندي، كما أنها انتهت من تصوير فيلم جديد بعنوان «يوم 13» الذي تشارك في بطولته أمام أحمد داود، دينا الشربيني، محمد ثروت، شريف منير، وغيرهم.