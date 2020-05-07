وفاة حماة عمرو دياب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت مساء أمس الأربعاء السيدة نورى، والدة زينة عاشور وجدة أولاد المطرب المصري عمرو دياب.

ونعتها حفيدتيها جنا وكنزي على نعيها برسائل مؤثرة، عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، ونشرت جنا فيديو قديم مع جدتها وعلقت عليه قائلة: “أحبك تيتا.. أشكرك على إعطائي هذه الأسرة المدهشة والمحبة، أشكرك على إعطائي ماما وخالاتي وعمي وأبناء عمومتي...أحبكم جميعًا وأحبكم تيتا..أنا ممتن جدا لكم ، عليكم أن ترقدوا في سلام وسعادة. أحبك تيتا”.

كما كتبت كنزى عمرو دياب، عبر خاصية استورى بحسابها على إنستجرام: “إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أرحم جدتي رئيفة النوري وأسكنها فسيح جناته، اللهم أنزل نورا لها قبرها ووسع مدخلها، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها ، اللهم أرحم غربتها وارحم شيبتها”.

وكانت العديد من الأخبار قد أفادت بانفصال الفنان عمرو دياب، عن زوجته زينة عاشور، وذلك قبل فترة ولكن إلى الآن لم يؤكد الطرفان صحة هذه الأخبار والتي يؤكدها علاقة الفنان عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني.