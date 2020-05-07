بعد حملها.. زين مالك يقرر الزواج من جيجي حديد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن المطرب والنجم البريطاني زين مالك، يعيش سعادة كبيرة بسبب حمل حبيبته عارضة الأزياء الأمريكية والفلسطينية الأصل جيجي حديد، وذلك بعد مرور فترة كبيرة على إرتباطهما.

وأصبح المطرب العالمي على بعد خطوات من الإرتباط رسميًا بجيجي حديد، بعد ظهوره بـ رسمة تاتو على إحدى ذراعيه على شكل مقولة عن الزواج للفليسوف جبران خليل جبران.

وكشف مصدر مقرب من جيجي حديد أنها حامل في طفلها الأول من المغني البريطاني زين مالك بعد عودتهما عقب فترة إنفصال أستمرت أشهر.

وقال المصدر بحسب ما جاء في موقع just jared إن الثنائي الشهير تعرفا على نوع الجنين وهي فتاة، وانها الان في الاسبوع الـ 20 ٢٠ من حملها.

ولفت المصدر إلى أن جيجي حديد وزين مالك يركزان على تأسيس أسرة ويخططان للاستقرار.

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وكانت مصادر صحفية مقربة من جيجي حديد، قد كشفت، مؤخرا، عن حملها بطفلها الأول من صديقها الفنان البريطاني باكستاني الأصل زين مالك.

وكان موقع “tmz” العالمي المعني بأخبار المشاهير، قد كشف أن جيجي حديد فى الأسبوع الـ 20 من الحمل أى بالشهر الخامس، مؤكدة أنهم لا يعرفون جنس الجنين حتى الآن، لكن كلا من عائلتيهما متحمستان للغاية.

وتابع الموقع أن الزوجين لم يشاركا أخبار الطفل بشكل علني، ويحرصان على الاحتفاظ بتفاصيل طفلهما الصغير، مشيرا إلى أن جيجي حديد كانت تقيم فى مزرعتهما فى بنسلفانيا أثناء الإغلاق بسبب فيروس كورونا، ومن الواضح أن زين هناك أيضًا.

و كانت النجمة العالمية البالغة من العمر 25 عاما، قد احتفلت مؤخرا، بعيد ميلادها بصور و فيديوهات مع زين و شقيقتها بيلا حديد وعلقت عليها “كان أحلى يوم أحتفل به بميلادي الـ25 مع عائلتي من الحجر الصحي، الذين جعلوه مميز إلى جانب كل الحب الذي شعرت به من جميع أنحاء العالم”.

”شكراً على رسائل المعايدة وأنا سعيدة لإن عائلتي وأصدقائي يتمتعون بالصحة والأمان على الرغم من أنني اشتاق إلى أحبائي.. هذه الأوقات ستجعلنا أكثر امتنانًا ..! لن أنسى أبداً يوم ميلادي الـ25”.