أديل تظهر بلوك جديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حرصت النجمة والمطربة البريطانية أديل، على الاحتفال بعيد ميلادها الـ32 على طريقتها الخاصة، حيث استطاعت أن تخطف الأنظار بصورتها الجديدة التى أظهرت “فورمتها” الجديده بعد إنقاص وزنها بشكل كبير الفترة الأخيرة.

النجمة العالمية، شاركت صورتها الجديدة التى أرتدت فيها فستانا قصير باللون الأسود، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور إنستجرام، لتوجه الشكر لكل جمهورها ومتابعيها على كل أمانيهم الخاصة بعيد ميلادها الـ 32.

كما خصصت أديل، الشكر لكل الذين حرصوا على اتباع إجراءات السلامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتزموا بالبقاء داخل منازلهم، بالإضافة إلى شكر الطاقم الطبي الذي خاطروا بحياتهم لمواجهة الفيروس القاتل.

واحتفلت المغنية البريطانية الشهيرة أديل، يوم الثلاثاء 5 مايو بعيد ميلادها الـ 32، وتتميز أديل بصوتها العذب الذى يؤثر فى قلوب الكثير من عشاقها وإطلالتها المميزة فى كل حفلاتها، بالإضافة إلى بشرتها الصافية التى تثير التساؤل بين محبيها من الفتيات عن سر عنايتها بها، والذى كشفه تقرير منشور بموقع ” who”.

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ومن جانبه قال مايكل أشتون، مصفف الشعر وخبير التجميل، الذى تعامل مع الكثير من المشاهير، ومنهم “أديل”، أن سر جمال بشرتها، والمكياج المثالى يتلخص فى تطبيق عدة خطوات، الخطوة الأولى هى الاهتمام بتنظيف وترطيب البشرة، والتخلص من أى زيت زائد حول الأنف والجبهة ثم استخدام البريمير قبل تطبيق المكياج.

الخطوة الثانية هى وضع كميات قليلة من خافي العيوب “الكونسيلر”، والذي يجب وضعه أولاً قبل أى شىء، وتطبيقه بشكل خاص أسفل العينين وحول حواف الأنف وأسفل مستوى الأنف، وكذلك أسفل الشفة السفلية وفي أي مكان به بقع على البشرة، حتى تظهر بشرة أديل مشرقة وجذابة.

الخطوة الثالثة التى يتبعها عند التعامل مع بشرة “أديل”، هى استخدم فرشاة برأس مدبب عند تطبيق الفاونديشن حول الأنف وأسفل العينين، خاصة حول خط الفك، حيث يضع الفاونديشن على الفرشاة ويطبقه على البشرة فى حركات دائرية، وكلما احتاج للمزيد من المنتج، وضعه على الفرشاة وليس على الوجه مباشرة.

بينما الخطوة الرابعة في رأي مايكل أشتون، والتى يتبعها، هى الاهتمام بتجميل أديل هو استخدام أدوات التجميل لتظهر بارزة، مع التقليل من وضع أحمر الخدود خاصة عند ظهور المغنية البريطانية على السجادة الحمراء، حتى تظهر بإطلالة لائقة وجذابة أمام جمهورها والمصورين.