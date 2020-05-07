إيفا لونجوريا تصبغ شعرها بنفسها في إعلان تصوره بمنزلها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أجبرت ظروف الحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا، عدد كبير من نجمات العالم بضرورة الاهتمام بأنفسهن والوقوف علي أدق تفاصيل الجمال التي لا يمكن تجاهلها، ومن هؤلاء النجمات، العالمية إيفا لونجوريا.

وكانت إيفا البالغة من العمر 45 عاما، قد فاجأت مرتادي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام، بنشرها مقطع فيديو قصير و هي تقوم بصبغ شعرها و ذلك بعد ظهور شعر أبيض كثيف في مقدمة رأسها، و في البداية قد يتوقع أن لونجوريا قامت بذلك من أجل لظهور بإطلالة جميلة ومميزة لكن في الحقيقة أن مقطع الفيديو الذي صورته إيفا أثناء الحجر الصحي في منزلها في لوس أنجلوس من أجل إعلانها الجديد لأحدي أنواع الصبغات لتؤكد للعالم انه من السهل استخدامها .

وأشارت إيفا لونجوريا، في بداية مقطع الفيديو لشعرها الرمادي مؤكده أنها كانت تتوقع انها ستتعايش معه لكن في الحقيقة أنها لم تستطع لفت الأنظار أكثر من ذلك، ثم تقوم إيفا ببدء الخطوات الأساسية لكي تصبغ شعرها وتضيف: “هذا يحدث اليوم” ، و قامت لونجوريا باستعراض شعرها الذي تحول جزء كبير منه للون الرمادي و تعترف بأنها “لم يكن بهذا اللون الرمادي اطلاقا في حياتها.