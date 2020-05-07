بعد جائحة كورونا.. سيلينا جوميز تقدم برنامج جديد للطهي

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قررت النجمة والمطربة الأمريكية سيلينا جوميز، أن تأخذ خطوة جديدة في حياتها المهنية لكن هذه المرة ليست بمجال الموسيقي والغناء، حيث كشفت جوميز ، بحسب موقع ” بيلبورد “، أنها ستستعرض مهارتها في الطهي عبر برنامج يتم تقديمه علي ” HBO Max ” و ذلك مع ” شيف رئيسي لكل حلقة “.

ومن المقرر أن مشروع سيلينا جوميز الجديد و الذي ستستعرض من خلاله مهارات الطهي يتكون من 10 حلقات ، و جاءت لسيلينا جوميز هذه الفكرة بعد أن قضت الكثير من الوقت في المطبخ أثناء جائحة فيروس كورونا ” covid19 “.

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وكانت سيلينا جوميز، قد طالبت بتعويض وصلت قيمته إلى 10 ملايين دولار أمريكى، وذلك بعد تعرضها للاستغلال من قبل إحدى شركات البرمجيات والتكنولوجيا الذين استخدموا صورتها للترويج للعبة وأبرزها ” Clothes Forever - Styling Game “.

وجاء طلب جوميز لهذا المبلغ الضخم كونها تجد أنه لا يمكن استغلال أحد لشهرتها التى عملت جاهدة طوال الأعوام الماضية علي بنائها و خلق شعبية جارفة حول العالم ، و تعد هذه اللعبة ربحية بشكل واضح حيث تطلب من الجمهور الشراء.

وبحسب موقع pagesix فإن الدعوى القضائية أشارت إلى أن “المدعى عليهم لم يحاولوا التواصل والاتصال بسيلينا جوميز أو استشارتها أو أبلغوها بفكرة استخدام أي من حقوق الدعاية فيما يتعلق باللعبة، و إذا طٌلب منها ذلك، كانت سيلينا سترفض علي الفور مثل هذا الاستخدام.