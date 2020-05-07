سقوط مروع للسقا في برنامجه.. وحالة ذعر بالاستوديو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت حلقة الأربعاء من برنامج "اغلب السقا" الذي يُذاع على قناة "إم بي سي مصر" سقوط الفنان أحمد السقا من أعلى أرجوحة خلال إحدى المسابقات، خلال منافسته الفنانة اللبنانية مايا دياب، ما اضطر مذيعة البرنامج رزان مغربي، لإيقاف المنافسة واستدعاء الطاقم الطبي.

وتعتمد فكرة برنامج "اغلب السقا" على منافسات ترفيهية ورياضية بين النجم أحمد السقا وأحد ضيوفه على مدار ساعة كاملة.

وتعرَّض السقا لسقوط مفاجئ وقوي أثناء لعبة "كرة السلة من فوق أرجوحة"، ما أحدث حالة ذعر في الاستوديو وإيقاف المسابقة للاطمئنان عليه.

ونادى السقا على طبيبه محمد حسن قائلا: "رد الركبة قبل ما تبرد"، ليعود بعدها للمنافسة وإن كان يعرج قليلا، ليتمكن من هزيمة مايا دياب رغم إصابته.





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ويعد السقا من أبرز الممثلين الذين يقدمون أعمال الأكشن على الشاشة سواء في أفلامه أو أعماله التلفزيونية دون الاستعانة بدوبلير، ما عرَّضه لإصابات عديدة، إذ أصيب بقطع في الرباط الصليبي مرتين.

كما تعرَّض أثناء تصويره فيلم "الجزيرة" لفقدان مؤقت للبصر، بسبب تناثر فارغ الرصاص من مسدس "فشنك" ودخوله عينه اليسرى، كما أصيب بجروح بالغة في الجزء الثاني من الفيلم، بينما تعرَّض لإصابة في قدمه أثناء نزوله من السلم، ما أدى لالتوائها في فيلم "إبراهيم الأبيض".

وفي فيلم "تيمور وشفيقة" أمسكت النيران في ملابسه واشتعلت بها، ونجح في التخلص منها قبل أن تصل إلى جسده، كما أصيب بتمزق في أربطة الركبة وغادر إلى فرنسا لاستكمال الفحوصات أثناء تصويره مسلسل "ولد الغلابة" العام الماضي.



