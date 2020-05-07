أحمد فؤاد سليم لـ"الخليج 365": "الاختيار" يكشف تضحيات الجيش المصري

عبر الفنان المصري الكبير أحمد فؤاد سليم عن سعادته بردود الفعل الإيجابية على مسلسل "الاختيار"، الذي يخوض به ماراثون رمضان الدرامي، وتحدث عن فخره للمشاركة في عمل وطني يكشف أكاذيب الإرهاب الأسود ويعزز قيمة الوفاء والانتماء للوطن.

وقال سليم لـ"الخليج 365": "أنا مؤمن بأن الفن انتقاء، وتحمست للمشاركة في المسلسل لأسباب عديدة، منها أنه يحكي قصة بطل حقيقي وهو القائد أحمد المنسي، ويعقد مقارنة بين رجل يستشهد في سبيل وطنه وآخر إرهابي متآمر على بلده".

وأضاف: "جسدت في المسلسل دور والد أحمد منسي، وهو دكتور أطفال شديد الطيبة ومحب لعمل الخير. الدور تمهيد رائع للمناخ الذي نشأ فيه الضابط المقاتل، وتحمل شخصية الأب جوانب إنسانية عديدة وتظهر في مشاهد تعامله مع المرضى غير القادرين ومحنة مرضه، إذ يصاب بالسرطان ويصارح ابنه بالموضوع ويقترب من فكرة الموت".





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وعن التعاون مع أمير كرارة، قال سليم: "هو صديقي جدا وإنسان شديد التواضع ومحب للناس، وأجواء التصوير كانت مليئة بالحب والتفاهم. سعدت بالتعامل مع بيتر ميمي مخرج العمل أيضا لأنه يعمل بشكل احترافي ويملك موهبة شديدة الخصوصية، لذا خطف الجمهور من أول حلقة تم عرضها".



وعن ردود الفعل التي تلقاها حول المسلسل، قال: "كلها طيبة ولمست مدى تفاعل الجمهور مع المسلسل، فهو يكشف حجم تضحية الجيش في الحرب ضد الإرهاب".

وأضاف: "هذه النوعية من الأعمال لها تأثير طيب على نفسية المشاهد خاصة في هذه الأيام، لأن الجيش يكافح ضد الإرهاب والناس تكافح لمواجهة خطر فيروس كورونا. أتمنى أن تكثر الأعمال التي تخلق طاقة إيجابية وتعزز القيم والمبادئ".

"الاختيار" تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ويحكي قصة البطل الشهيد أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة بالجيش المصري، الذي استشهد في كمين البرث بمدينة رفح شمال سيناء. ويشارك في العمل عدد كبير من النجوم كضيوف شرف مثل ماجد المصري وآسر ياسين.