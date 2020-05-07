زين مالك يخطط للزواج من جيجي حديد بعد حملها

القاهرة - لايف ستايل
يعيش المغني البريطاني زين مالك سعادة كبيرة بسبب حمل حبيبته عارضة الازياء العالمية جيجي حديد، بعد مرور فترة كبيرة على ارتباطهما.
ويبدو أن زين مالك أصبح على بعد خطوات من الارتباط رسميًا بـ جيجي حديد، بعد ظهوره بـ رسمة تاتو على إحدى ذراعيه على شكل مقولة عن الزواج للفليسوف جبران خليل جبران.
وكشف مصدر مقرب من جيجي حديد أنها حامل في طفلها الاول من المغني البريطاني زين مالك بعد عودتهما عقب فترة انفصال استمرت اشهر.
وقال المصدر بحسب ما جاء في موقع just jared إن الثنائي الشهير تعرفا على نوع الجنين وهي فتاة، وانها الان في الاسبوع الـ 20 ٢٠ من حملها.
ولفت المصدر إلى أن جيجي حديد وزين مالك يركزان على تأسيس اسرة ويخططان للاستقرار.
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