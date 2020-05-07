"إم بي سي" تعلق على رفض المحكمة وقف رامز مجنون رسمي

في أول رد رسمي من قنوات MBC مصر عقب قرار محكمة القضاء الإداري، برفض دعوى وقف برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يُعرض على قنوات "مجموعة MBC" MBC1 وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، ومنصة "شاهد" للفيديو حسب الطلب (VOD).

وأشار ثروت عبد الشهيد، المُستشار القانوني لـ "مجموعة MBC" في القاهرة، إلى أن نص الحكم القضائي أكّد على أن المحكمة اطّلعت بنفسها على بعض حلقات البرنامج، ولم تجد فيها ما يضرّ بالأمن القومي المصري، أو يحض على العنف والتمييز، "كما طالبت الدعوى المرفوعة".

كما أشارت المحكمة إلى أن البرنامج لا يعدو عن كونه عملًا فنيًا يمارِس فيه مُقدِّم البرنامج بعض الدعابات مع الضيف، وأن الحلقة لا تكاد أن تنتهي إلا وقد أجاز الضيف كافة ما تعرّض له خلالها. وأضاف الحكم إلى أنه يجب النظر في الحركات والأفعال التي تقع داخل البرنامج في سياقها الفني ولا يجب تحميلها أكثر من حجمها الطبيعي. وأكدت المحكمة مُجددًا على أنه من الطبيعي أن تتنوع الأعمال الفنية لترضي كل الأذواق ووجهات النظر، وهو ما يتفق مع جوهر حرية التعبير.

في هذا السياق، يستمر عرض برنامج "رامز مجنون رسمي" في موعده عقب الإفطار مُباشرة، على MBC مصر، وMBC1، و MBC العراق، وMBC5 ، إضافة إلى منصّة "شاهد" للفيديو حسب الطلب (VOD)، ويستضيف البرنامج في حلقة "الليلة" الفنان الإماراتي عبد الله بالخير.

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