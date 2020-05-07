الجمهور يهاجم إيناس الدغيدي بسبب حمو بيكا

هاجم عدد كبير من الجمهور الإعلامية إيناس الدغيدي ، وذلك بسبب انتقادها الشديد لمطرب المهرجانات حمو بيكا خلال استضافته ببرنامج شيخ الحارة حيث جاء عرض الأسئلة بشكل يدعو للسخرية من الضيف

واتهامه بالكذب بقولها " انت بتكذب " ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ايناس_الدغيدى ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . قد يهمك أيضا: 10 تصريحات جريئة لـ«إيناس الدغيدي» قائمة ضيوف «شيخ الحارة والجريئة» مع إيناس الدغيدي في رمضان

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