شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج..ما يجب أن تعرفه عن إعادة تقديم Hercules بين الواقع والتكهنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تفشي فيروس كورونا " covid19 " في شتي انحاء العالم ، توقفت حركة الإنتاج تماما في هوليوود و في العالم كله، ولكن هذا لا يعني أن الاستوديوهات وجهات الإنتاج المختلفة لا تخطط لمشاريعها القادمة، فمن المقررأن تقدم استوديوهات " ديزني " لتقديم طبعة جديدة " live-action " للرسوم المتحركة الكلاسيكية " Hercules " و هو الخبر الذي تداولته الكثير من المواقع الفني مؤخرا و لاقي حماس الكثير من عشاق السينما و المعنيين بها . هل كشفت ديزني عن طاقم عمل النسخة الجديدة من Hercules؟ لم تكشف شركة ديزني عن أي من التفاصيل عن فريق التمثيل والممثلين في النسخة الكلاسيكية الجديدة ، إلا أن ظهرت مؤخرا عدد من التكهنات أن القائمون علي العمل يتطلعون لاختيار النجم العالمي ريان جوسلينج لدور، كما كشف موقع " نيشن اديشنز " بأن النجمة العالمية أريانا جراند من الممكن ان تكون هي البطلة الرئيسية للفيلم. Advertisements هل تتطلع أريانا جراند للمشاركة في المشروع الجديد لشركة ديزني؟ شارك عدد كبير من أهم وأشهر نجوم البوب في تقديم الأداء الصوتي لعدد من شخصيات "ديزني" و من أبرز هؤلاء النجوم عي المغنية العالمية بيونسية التي قدمت العام الماضي شخصية " نالا " ضمن احداث " Lion King " والذي حقق نجاح كبير، و بالتأكيد اختيار إريانا جراند لتقديم شخصية البطولة لفيلم ديزني الجديد بنسخته الـ live-action يعنبر بمثابة مخاطرة كون جراند لا تمتلك الخبرات الكافية لهذه الخطوة .

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