شكرا لقرائتكم خبر عن رياض الخولى يعترف بقتل والد ياسر جلال وظهور خاص لفتحى عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فجر النجم رياض الخولي مفاجأ في الحلقة 14 من مسلسل الفتوة حيث كشف أثناء حديث له عن كيفية مقتل أحمد الجبالي والد حسن الحبالي " ياسر جلال " واعترف بقتله وان احمد خليل لديه احساس بالذنب بسبب ذلك الامر لانه علي علم به .

وخلال وجود ياسر جلال في المولد يسترجع ذكرياته وهو طفلا حينما قتل والده ويظهر في مشهد فلاش باك الفنان فتحي عبد الوهاب في شخصية " أحمد الحبالي " إما أحمد خليل فيطلب من ابنه أحمد صلاح حسني الذهاب للمولد معه لكنه يرفض الذهاب معه ويقول له : اذهب انت ومعك المشاديد وفتوات الجمالية ثم يسأله كيف مات أحمد الجبالي ؟ فلا يجيبه .



فتحي عبد الوهاب يجسد شخصية والد ياسر جلال

أما مي عمر فتجلس مع والدتها " عبير فاروق " ويسترجعان ذكرياتهما معا وتؤكد " ليل " لأمها أنها كان لديها يقين بأنها موجودة وتؤكد لها : لا تخافي ولن يتعرض لها إحد بأذي ، وفي نفس الوقت يضيع حصان " فضل " منه ويذهب لزوجته زينب ويبكي لها بسبب ضياعه .

وخلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل" الفتوة" تعترف " نداشة " لعزمي بأن جميلة الغازية تحب حسن الجبالي ، أما فضل" محمود حافظ " فيرفض خيانة زوجته مع السيدة التي يقوم بتوصيلها " غادة طلعت " فتطرده من منزلها .

Advertisements

ونورا حسن الجبالي تذهب لعمتها وتحدثها عن الشاب المعجب بها " عبده سيد اللبان " وتحكي لها عنه وعن مدي اعجابها به وعمتها تنصحها بنصائح في كيفية معرفة الحب الحقيقي ، في نفس الوقت حسن الجبالي يعود مع " ليل " ويرجع لها والدتها بل أنه يستضيفها في منزله ولكن " ليل " تطلب منه أن يذهب معها للمولد ويقابلها هناك .



فتحي عبد الوهاب

كانت قد بدأت أحداث الحلقة 14 من مسلسل " الفتوة " للنجم ياسر جلال بالمعلم أحمد " فريدة سيف النصر " التي تحاول النيل من الشيخ مبروك بعد معركة بينها وبين ياسر جلال وقبل اعتداء فريدة سيف النصر علي الشيخ مبروك بسكين تنقذه والدة مي عمر " الفنان عبير فاروق " في اول ظهور لها بالمسلسل وتترجي المعلم أحمد الفتوة " فريدة سيف النصر " أن تترك الشيخ مبروك .



احمد خليل

تستجيب فريدة سيف النصر لوالدة" ليل " الفنانة مي عمر وعندما تعرف ان حسن الجبالي هو ابن الفتوة أحمد الجبالي تعتذر لهم وتؤكد لياسر جلال ان والده كان من اجدع الرجال واشجع الرجال وفتوة الناس الغلابة .



عبير فاروق

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس .