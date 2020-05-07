شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تانى ليه" الحلقة 13.. سوسن بدر تقع فى الحب وتغير نظرتها للرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة 13 من مسلسل "ونحب تانى ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يذاع على قناة CBC،CBC دراما بعض المفاجآت، حيث اتضح وقوع عائشة "سوسن بدر" فى حب عماد رشاد، بالرغم من عقدتها اتجاه الرجال التى ظهرت منذ الحلقة الأولى، فقد توطدت العلاقة بينهما من خلال حديثهما فى التليفون، وفى إحدى المرات دخلت ياسمين على أمها سوسن بدر وهى تحادثه، مما جعلها ترتبك وتغلق الهاتف سريعا .

وفى مشهد كوميدى بين ياسمين وسوسن بدر تعترف سوسن بإعجابها به، وتقرر أن تغير شكلها لتصبح أجمل، بالفعل تذهب لتغير شكل شعرها، وعقب عودتها تقابل عماد رشاد الذى يتغزل فيها ويطلب منها الزواج، فهل ستوافق سوسن بدر على هذا الطلب هذا ماستكشفه باقى الحلقات .

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على جانب آخر نكتشف زواج والد كريم فهمى "محسن صبرى" من سكرتيرته، وذلك عندما اتصلت به زوجته الأولى "وفاء سالم" وتجد جميع هواتفه مغلقة، مما يجعلها تقلق عليه وتتصل بالفور بسكرتيرته، فيكشف المشهد وجوده فى ذلك الوقت عندها بالمنزل، وخلال حوارهما نكتشف أنها زوجته الثانية ولكنها تطلب منه أن يظل ذلك الزواج سرا، مما يجعله يستعجب من طلبها لأن أى امرأة أخرى تريد أن تتزوج فى العلن وينهى حديثه أنه هو من يريد ان يظل ذلك الزواج سرا .

تقرر ياسمين أن تذهب لصديقتها يسرا "تارا عماد" فى محاولة أخيرة منها لفهم الحقيقة، قبل أن تأخذ أى قرار بشأن علاقتها بكريم، تنتظر ياسمين تارا فى حديقة منزلها، وفى نفس الوقت تتحدث تارا فى غرفتها مع عمتها "إنعام الجرتلى"، التى تنصحها بعدم الخوف من ياسمين فهى من المستحيل أن تتزوج كريم فهمى، فتقرر تارا أن تنزل لمقابلتها فى حديقة المنزل وأن توبخها بسبب زيارتها لها .

مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.