شكرا لقرائتكم خبر عن "عمر ودياب" الحلقة 12.. صلاح عبدالله يجبر على ربيع وخاطر على سرقة محل مجوهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "عمر ودياب"، بطولة الفنان مصطفى خاطر وعلى ربيع، بقيام الفنانة نهال عنبر والدة خاطر والفنان محمد محمود خال على ربيع بالبحث عنهما بعد غيابهما عن المنزل وذهابهم إلى فيلا صلاح عبدالله الذى اضطر أن يفرج عن عمر ودياب بعد حبسهما فى حلقة أمس، ولكن المفاجأة أن أقارب علي ربيع ومصطفى خاطر أعجبتهما الفيلا، وقررا أن يجلسا معهما والاستمتاع بالأجواء.

ووضع الفنان صلاح عبد الله كلا من علي ربيع ومصطفى خاطر في ورطة كبيرة بعد أن قام بأخذ والدتهما وخالهما رهينة حتى يقوم الثنائي بسرقة محل مجوهرات.

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مسلسل عمر ودياب يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

وفى سياق آخر، شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، مؤخرا عبر حسابه على إنستجرام"، بصورة أثناء متابعته لمسلسل "عمر ودياب"، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة حيث يعرض علي شاشة الأولي في تمام الساعة الـ 6.30 بعد الفطار، بينما يذاع علي شاشة الحياة في تمام الساعة الـ 9 مساء بشكل يومي طوال أيام شهر رمضان.