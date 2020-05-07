شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الفتوة الحلقة 14.. محمود حافظ يرفض خيانة زوجته مع غادة طلعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل "الفتوة" تعترف "نداشة" لعزمي بأن جميلة الغازية تحب حسن الجبالي، أما فضل "محمود حافظ" فيرفض خيانة زوجته مع السيدة التى يقوم بتوصيلها "غادة طلعت" فتطرده من منزلها.

ونورا حسن الجبالي تذهب لعمتها وتحدثها عن الشاب المعجب بها "عبده سيد اللبان " وتحكى لها عنه وعن مدى إعجابها به وعمتها تنصحها بنصائح في كيفية معرفة الحب الحقيقى، في نفس الوقت حسن الجبالي يعود مع "ليل" ويرجع لها والدتها بل أنه يستضيفها في منزله، ولكن "ليل" تطلب منه أن يذهب معها للمولد ويقابلها هناك.

وكانت قد بدأت أحداث الحلقة 14 من مسلسل "الفتوة"، للنجم ياسر جلال، بالمعلم أحمد "فريدة سيف النصر" التي تحاول النيل من الشيخ مبروك بعد معركة بينها وبين ياسر جلال، وقبل اعتداء فريدة سيف النصر على الشيخ مبروك بسكين تنقذه والدة مي عمر "عبير فاروق" فى أول ظهور لها بالمسلسل، وتترجي المعلم أحمد الفتوة "فريدة سيف النصر" أن تترك الشيخ مبروك.

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غادة طلعت

تستجيب فريدة سيف النصر لوالدة "ليل" الفنانة مي عمر، وعندما تعرف أن حسن الجبالي هو ابن الفتوة أحمد الجبالي تعتذر لهم، وتؤكد لياسر جلال أن والده كان من أجدع الرجال وأشجع الرجال وفتوة الناس الغلابة.



فريدة سيف النصر

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.