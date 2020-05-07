شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى عن البطل أيمن شويقة: حضن التكفيرى بالحزام الناسف وأنقذ أخواته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المخرج بيتر ميمى، أن هناك الكثير من الأبطال مثل البطل الشهيد أيمن شويقة ضحوا بأنفسهم من أجل زملائهم مثل الشحات شتا وحسام جمعة والذى جسد دوره تحت اسم العسكرى ياسر في حلقة اليوم من مسلسل الاختيار.

ونشر المخرج بيتر ميمى، عبر حسابه بموقع فيس بوك، صورة للبطل أيمن شويقة، قائلاً :"البطل أيمن شويقة حضن التكفيرى بالحزام الناسف وانقذ اخواته وزيه الشحات شتا وحسام جمعة وغيرهم كل دول العسكرى ياسر.. مارد سينا.. الاختيار".



بيتر ميمى

من جانب آخر، شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة on، أحداثاً متتالية، حيث طلب أبو عبد الله – ضياء عبد الخالق، من الإرهابى عشماوى توقف النشاط الجهادى، لاسيما أن معلومات وصلت له أن الأمن يكثف جهوده لمعرفة من وراء حادث تفجير مبنى المخابرات بالإسماعيلية ومحاولة القبض عليهم.



البطل أيمن شويقة

وعلى جانب آخر، كشفت التحريات الأمنية أن السيارة التي نفذت عملية تفجير مبنى المخابرات بمدينة الإسماعيلية، مالكها عماد عبد الحميد – عابد عنانى، مما يدل على أن الإرهابى عشماوى وأعوانه يقطنون في مدينة الإسماعيلية، إذ تؤكد تلك المعلومة الشكوك حول اختباء عشماوى وأعوانه هناك.

ووصلت معلومات لأبو عبد الله – ضياء عبد الخالق أن الأمن يكثف جهوده في البحث عن جماعة بيت المقدس عقب الحادث، فاضطر إلى تقسيم معاونيه إلى مجموعات، وطالبهم بالاختفاء فى أماكن مختلفة، حيث قسم رجاله المطلوبين والذين لديهم ملفات أمنية في مكان، أما الذين لم يصبهم أي شبة جنائية في مكان آخر، ويتصرفون بطريقة طبيعية لعدم لفت الأنظار إليهم، أما الإرهابيين الذين سيظلون في نفس المكان، طلب منهم أن يضعون أغنية "تسلم الايادى" لتكون نغمة هواتفهم ليبعدوا الشك عنهم.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.