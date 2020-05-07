مسلسل الفتوة الحلقة 14.. عبير فاروق ومى عمر ينقذان الشيخ مبروك من القتل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 14 من مسلسل "الفتوة"، للنجم ياسر جلال، بالمعلم أحمد "فريدة سيف النصر" التي تحاول النيل من الشيخ مبروك بعد معركة بينها وبين ياسر جلال، وقبل اعتداء فريدة سيف النصر على الشيخ مبروك بسكين تنقذه والدة مي عمر "عبير فاروق" فى أول ظهور لها بالمسلسل، وتترجي المعلم أحمد الفتوة "فريدة سيف النصر" أن تترك الشيخ مبروك.

الفتوة تستجيب فريدة سيف النصر لوالدة "ليل" الفنانة مي عمر، وعندما تعرف أن حسن الجبالي هو ابن الفتوة أحمد الجبالي تعتذر لهم، وتؤكد لياسر جلال أن والده كان من أجدع الرجال وأشجع الرجال وفتوة الناس الغلابة.

ليلي أحمد زاهر Advertisements وفى مشهد آخر نورا حسن الجبالي تذهب لعمتها وتحدثها عن الشاب المعجب بها "عبده سيد اللبان"، وتحكي لها عنه وعن مدى إعجابها به. مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.

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