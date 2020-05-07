شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ينشر صورة أيمن شويقة البطل الحقيقى لمشهد احتضان تكفيرى بـ"الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أمير كرارة، صورة البطل الحقيقى لشخصية الحقيقية للضابط ياسر وهو البطل أيمن شويقة، الذى احتضن تكفيرى يرتدى الحزام الناسف لكى ينقذ أخواته، فى نهاية حلقة اليوم من مسلسل الاختيار.

وقال أمير كرارة، عبر حسابه بموقع تويتر:"ياسر الحقيقى هو البطل أيمن شويقة اللي حضن التكفيرى بالحزام الناسف وأنقذ اخواته، رجالتنا بتضحي بنفسها بس مش بإخواتها".



أمير كرارة عبر تويتر

يشار أن مسلسل الاختيار انتهى فى حلقته اليوم بقيام أحد المجندين باحتضان أحد التكفيريين قبل أن يفجر نفسه بزملائه وفضل أن يحتضنه ويستشهد ليفتدى زملاءه بنفسه.

على جانب آخر، شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة on، أحداثاً متتالية، حيث طلب أبو عبد الله – ضياء عبد الخالق، من الإرهابى عشماوى توقف النشاط الجهادى، لاسيما أن معلومات وصلت له أن الأمن يكثف جهوده لمعرفة من وراء حادث تفجير مبنى المخابرات بالإسماعيلية ومحاولة القبض عليهم.



البطل أيمن شويقة

وعلى جانب آخر، كشفت التحريات الأمنية أن السيارة التي نفذت عملية تفجير مبنى المخابرات بمدينة الإسماعيلية، مالكها عماد عبد الحميد – عابد عنانى، مما يدل على أن الإرهابى عشماوى وأعوانه يقطنون في مدينة الإسماعيلية، إذ تؤكد تلك المعلومة الشكوك حول اختباء عشماوى وأعوانه هناك.

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ووصلت معلومات لأبو عبد الله – ضياء عبد الخالق أن الأمن يكثف جهوده في البحث عن جماعة بيت المقدس عقب الحادث، فاضطر إلى تقسيم معاونيه إلى مجموعات، وطالبهم بالاختفاء فى أماكن مختلفة، حيث قسم رجاله المطلوبين والذين لديهم ملفات أمنية في مكان، أما الذين لم يصبهم أي شبة جنائية في مكان آخر، ويتصرفون بطريقة طبيعية لعدم لفت الأنظار إليهم، أما الإرهابيين الذين سيظلون في نفس المكان، طلب منهم أن يضعون أغنية "تسلم الايادى" لتكون نغمة هواتفهم ليبعدوا الشك عنهم.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.