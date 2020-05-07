شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 13.. جندى يحتضن تكفيريا بالحزام الناسف وينقذ زملاءه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة on، أحداثاً حزينة، حيث استعدت قوة من الجيش للتأمين، وكان من بين هؤلاء الجندى ياسر، الذى يؤهله الرائد أركان حرب أحمد منسى بعد وفاة صديقه، ودار حديث بينهما، وسأله منسى: "إيه اللى جابك هنا"، ليرد الجندى: "أنا جيت علشان أسلم عليك يا فندم"، فشعر منسى أن هناك شيئاً ما بداخله، فقال له نصاً: "لو في حاجة قولى"، فقال الجندى: "لا يافندم أنا كان نفسى أسلم عليك قبل ما أمشى"، كما لو أنه يعلم أنه سيستشهد فى اللحظات الأخيرة ويرغب فى توديع قائده.

وخلال تفريغ السيارات في الكتيبة 103 صاعقة، لمح الجندى ياسر تكفيريا من بعيد، ليركض عليه ويحتضنه، ويفجر نفسه وينقذ زملاءه الجنود من التفجير.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.