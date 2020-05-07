شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مباراة فى التمثيل بين محمود حميدة وخالد النبوى بـ"لما كنا صغيرين"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول مواجهة بينهما ضمن أحداث مسلسل "لما كنا ‏صغيرين"، بدأت مباراة فى التمثيل بين النجمين الكبيرين ‏محمود حميدة وخالد النبوى، فى مشهد نال استحسان متابعى ‏العمل الذى يشهد صراعا بين "سليم" محمود حميدة رجل ‏الأعمال وتاجر المخدرات والمدان فى مقتل "نهى" نسرين ‏أمين، وحبس شقيق "ياسين" خالد النبوى، والأخير الذى ‏يحاول إثبات براءة أخيه.‏

‏"اللعبة ابتدت" هكذا وصف مشاهدو "لما كنا صغيرين" ‏الصراع القائم بين الشخصيتين، ربما أخّر المؤلف أيمن ‏سلامة لقاءهما فى الأحداث، لينتظر المشاهد اللحظة التى ‏يواجه كل منهما الآخر لتبدأ الأحداث تأخذ منحنى جديدا ‏بعدما صارح كل منهما للآخر بما لديه من خيوط الحكاية‏‏.‏

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أداء حميدة والنبوى يحمل سنوات طويلة من الخبرة قضاها ‏كلاهما أمام الكاميرات، فلكل منهما تاريخ فنى كبير، ترجم ‏فى مشهد واحد، فرغم أن كلاهما غير مرحب به لدى الآخر ‏إلا أن الابتسامة لا تفارق وجههما، فالصراع الذى يدور ‏بينهما هو صراع داخلى، يحاول كل منهما النيل من الآخر ‏لكن الذكاء فيه سيد الموقف، فالمنتصر هو الأكثر ذكاء ‏وليس أكثر قوة.

يعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم ‏سى‎ dmc ‎الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة ‏الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 ‏مساء‎.‎

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مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل ‏عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد ‏الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎‏ ‏