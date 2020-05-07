فيديو.. مباراة فى التمثيل بين محمود حميدة وخالد النبوى بـ"لما كنا صغيرين"‏

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"اللعبة ابتدت" هكذا وصف مشاهدو "لما كنا صغيرين" الصراع القائم بين الشخصيتين، ربما أخّر المؤلف أيمن سلامة لقاءهما فى الأحداث، لينتظر المشاهد اللحظة التى يواجه كل منهما الآخر لتبدأ الأحداث تأخذ منحنى جديدا بعدما صارح كل منهما للآخر بما لديه من خيوط الحكاية.
أداء حميدة والنبوى يحمل سنوات طويلة من الخبرة قضاها كلاهما أمام الكاميرات، فلكل منهما تاريخ فنى كبير، ترجم فى مشهد واحد، فرغم أن كلاهما غير مرحب به لدى الآخر إلا أن الابتسامة لا تفارق وجههما، فالصراع الذى يدور بينهما هو صراع داخلى، يحاول كل منهما النيل من الآخر لكن الذكاء فيه سيد الموقف، فالمنتصر هو الأكثر ذكاء وليس أكثر قوة.
يعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى dmc الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء.
مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.
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