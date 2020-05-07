"نتفليكس" تطلق الإعلان التشويقي لمسلسل SPACE FORCE

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت شبكة نتفليكس، الإعلان التشويقي الخاص بمسلسل Space force، المقرر عرضه لأول مرة في 29 مايو 2020.

وفي بيان صحفي قال النجم العالمي ستيف كاريل، صادر عن "نتفليكس": "بدأ مشروع Space Force بطريقة غير تقليدية. كانت لدى نتفليكس فكرة تصلح لأن تكون مسلسلاً كوميدي، وأضحكت فكرة تأسيس فرع لقوات الفضاء الخيالية كل الحاضرين في الاجتماع. وعرفت بهذه الفكرة عن طريق وكيلي، ثم قامت نتفليكس بعرض الفكرة عليَّ، وبالتالي عرضتها على جريج، وكان لكلينا نفس رد الفعل. لم يكن هناك مسلسل، لم يكن هناك شئ أكثر من مجرد العنوان، فقد سألتني نتفليكس (هل تريد أن تقوم بعمل مسلسل بعنوان Space Force؟)، ورددت فوراً (نعم، بالطبع، يبدو هذا رائعاً". وبعدها اتصلت بجريج وسألته: هل تريد أن تقوم بعمل مسلسل اسمه Space Force؟ فأجاب: نعم، يبدو هذا جيداً، هيا بنا. فعلياً بدأ الموضوع من لاشئ عدا الاسم الذي جعلنا جميعاً نضحك، ومن هنا انطلق كل شيء".

وعلق جريج دانييلز: "بعد المكالمة، عقدنا عدة جلسات إبداعية وتبادلنا الأفكار في منزل ستيف لنرسم ملامح الشخصية التي سيجسدها، وما هي الضغوط التي ستقع عليها، وماذا نريد أن نقول وراء فكرة ازدياد التواجد العسكري في الفضاء. أدركنا أن هذه القصة قد تقدم صورة بصرية جميلة، وبُعد يكاد يكون أسطوري، وأنها تعكس بعضاً من أعظم اللحظات التي عاشتها الولايات المتحدة الأمريكية. الفكرة تحمل الكثير من معاني البطولة ولكنها في نفس الوقت تحمل عنصر ساخر قوي. فجأة يدرك الجميع أن هناك فرصة لتحقيق الثروة على القمر، ويجب أن نحصل على نصيبنا. يبدو الأمر الآن وكأن هناك اتجاه إلى استعمار الفضاء. التضاد بين هذا التفكير وبين الأيام الأولى المفعمة بالأمل لوكالة ناسا، حين كان يعد إنزال رجل واحد على القمر إنجازاً للبشرية جمعاء، هو مادة جيدة للسخرية".

كاريل: "ما أن تبلور أمامنا مفهوم Space Force نفسها، جلسنا أنا وجريج وسألنا أنفسنا: ماذا سيكون المسلسل عن؟ وما هي الأحداث التي سيدور حولها؟، واستقرينا على فكرة أن يسرد المسلسل تأسيس Space Force، إذ تدور الأحداث حول شخص يتولى مهمة تطوير وبناء فرع جديد من القوات المسلحة. والشخصية التي أقوم بدورها، الجنرال مارك آر. نايرد، هو الشخص الذي يتم اختياره لبناء هذا الفرع الجديد.

Advertisements

دانييلز: أردنا أن نضمن المصداقية، وأن نحترم بما يصل القيم العسكرية التي تؤمن بها شخصية ستيف. لدينا مستشارين من رواد الفضاء، العلماء، ومستشار عسكري، هو مارك فازكيز، الذي كان قدم لنا الكثير من العون إذ قام بتعريفنا بمختلف السلوكيات العسكرية. أنا وستيف لدينا أقارب في الجيش نحترمهم ونحبهم، ونرجو أن يستمتعوا بمشاهدة المسلسل".

عن مسلسل SPACE FORCE

يتفاجأ مارك أر. نايرد (ستيف كاريل) الطيار المخضرم والجنرال الحاصل على ٤ نجوم الذي يحلم بقيادة سلاح الجو الأمريكي، حين يتم تعيينه قائداً للفرع السادس الذي تم تأسيسه حديثاً في القوات المسلحة الأمريكية: SPACE FORCE. ورغم تشككه يتمتع مارك بالإخلاص والتفاني، وبالتالي يصطحب معه عائلته لينتقلوا إلى قاعدة نائية في كولورادو، ليبدأ العمل على مهمة أوكلت إليه من البيت الأبيض بالسفر إلى القمر مرةً أخرى بالتعاون مع فريق متنوع من العلماء ورجال الفضاء، وأن يقوموا بفرض هيمنة كاملة على الفضاء. SPACE FORCE هو نوع جديد من كوميديا بيئة العمل التي تتعالى فيها المخاطر والطموحات معاً. المسلسل إنتاج كل من كاريل وجريج دانيلز العقلين المدبرين وراء المسلسل الكوميدي الشهير (The Office). انضم إلى قائمة نجوم العمل كل من جون مالكوفيتش، ديانا سيلفرز، تاوني نيوسوم، بِن شوارتز، إلى جانب النجوم المشاركين ليزا كوردو، جيمي أو يانج، نواه إميريتش، أليكس سبارو، ودون لايك. يتولى الإنتاج التنفيذي هوارد كلاين عن شركة 3Arts، وهو المنتج المنفذ لـ(The Office).