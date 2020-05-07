أحمد صلاح حسني يحيي ذكرى صالح سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، صورة للمايسترو صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر".

وكتب حسني: "ذكرى وفاة المايسترو صالح سليم رحمة الله عليه، من تعامل معه عن قرب هيعرف يعني إيه صالح سليم وليه هو مختلف ستظل دائما في قلوبنا".

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المايسترو صالح سليم من مواليد 11 سبتمبر 1930 ورحل عن عالمنا 6 مايو 2002.

ويشارك حسني في مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال ومي عمر ونجلاء بدر وهنادي مهنا وأحمد خالد صالح من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.