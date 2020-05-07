أحمد صلاح حسني يحيي ذكرى صالح سليم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان أحمد صلاح حسني، صورة للمايسترو صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر".
وكتب حسني: "ذكرى وفاة المايسترو صالح سليم رحمة الله عليه، من تعامل معه عن قرب هيعرف يعني إيه صالح سليم وليه هو مختلف ستظل دائما في قلوبنا".
المايسترو صالح سليم من مواليد 11 سبتمبر 1930 ورحل عن عالمنا 6 مايو 2002.
ويشارك حسني في مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال ومي عمر ونجلاء بدر وهنادي مهنا وأحمد خالد صالح من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.
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