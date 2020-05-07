محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، فيديو له من زيارته لمستشفى العجوزة ومستشفى الشيخ زايد بالدويقة.
حيث تبرع محمد رمضان ببعض المستلزمات الطبية الخاصة بالأطقم الطبية، من أقنعة وكمامات، وقفازات، لتساعدهم في التأمين الكامل أثناء ممارسة عملهم في علاج المرضى، وقال رمضان في الفيديو: "أقل واجب تجاه بلدي ودكاترة بلدي وأبطال هذه المرحلة، وشكراً لكل العاملين في القطاع الطبي على وقوفهم في الصفوف الأمامية لمواجهة ڤيروس كورونا المستجد".
وأضاف رمضان: "أي شيء أقدر أقدمه دا واجب مش خدمة".
ويشارك الفنان محمد رمضان هذا العام بمسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| محمد رمضان يتبرع للأطقم الطبية بالمستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.