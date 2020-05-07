فيديو| محمد رمضان يتبرع للأطقم الطبية بالمستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، فيديو له من زيارته لمستشفى العجوزة ومستشفى الشيخ زايد بالدويقة.

حيث تبرع محمد رمضان ببعض المستلزمات الطبية الخاصة بالأطقم الطبية، من أقنعة وكمامات، وقفازات، لتساعدهم في التأمين الكامل أثناء ممارسة عملهم في علاج المرضى، وقال رمضان في الفيديو: "أقل واجب تجاه بلدي ودكاترة بلدي وأبطال هذه المرحلة، وشكراً لكل العاملين في القطاع الطبي على وقوفهم في الصفوف الأمامية لمواجهة ڤيروس كورونا المستجد".

وأضاف رمضان: "أي شيء أقدر أقدمه دا واجب مش خدمة".

ويشارك الفنان محمد رمضان هذا العام بمسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي.