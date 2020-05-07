محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت النجمة العالميّة أديل، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بمناسبة عيد ميلاها الـ32.
ونجحت أديل في أن تخطف أنظار عدد كبير من متابعيها بعد أن ظهرت بنحافة غير عادية، بعد أن فقدت الكثير من وزنها.
وظهرت أديل مرتدية فستاناً أسودًا قصيرًا، معلّقة: "شكراً على محبّتكم بعيد ميلادي، آمل أن تظلوا جميعًا آمنين وعاقلين خلال هذه الأوقات المجنونة".
ووجهت أديل الشكر للعاملين في مجال الرعاية الصحيّة وكل من يخاطر بحياته ويحرص على تأمين السلامة.
الفنانة أديل من مواليد 5 مايو عام 1988، وتعد من أشهر المطربات في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلادها الـ32.. النجمة العالمية أديل تفاجئ متابعيها بنحافة غير عادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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