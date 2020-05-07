محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
أعلنت كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، وفاة السيد رئيفة النورى، جدة أولاد النجم عمرو دياب، ووالدة زينة عاشور.
ونشرت عبر خاصية الاستوري بموقع "إنستجرام"، صورة تعلن بها وفاة جدتها.
بينما نشرت شقيقتها جانا دياب، فيديو قديم مع جدتها رئيفة النورى، عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت : " أحبك تيتا.. أشكرك على إعطائي هذه الأسرة المدهشة والمحبة، أشكرك على إعطائي ماما وخالاتي وأبناء عمومتي...أحبكم جميعاً وأحبكم تيتا.أنا ممتن جدا لكم ، علك ترقدي في سلام وسعادة. أحبك تيتا ".
الموقف نفسه فعله عبدالله شقيقهما، ونشر فيديو لجدته عبر "الانستجرام" وعلق: "سنفتقدك أكثر مما تتخيلي تيتا، نتمنى أن تبقى روحك في سلام".
السيدة رئيفة النوري هي والدة زينة عاشور، الزوجة الثانية لعمرو دياب بعد شيرين رضا، والتي أنجب منها كنزي وجنا وعبدالله.
View this post on Instagram
I love you Teta ❤️ thank you for giving me such an amazing and loving family. Thank you for giving me mama and blessing me with my aunts, uncle and cousins. I love you all and I love you Teta. I am so grateful for you, may you rest in peace and in happiness. I love you Teta ❤️
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والدة زوجة عمرو دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.