وفاة والدة زوجة عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أعلنت كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، وفاة السيد رئيفة النورى، جدة أولاد النجم عمرو دياب، ووالدة زينة عاشور.

ونشرت عبر خاصية الاستوري بموقع "إنستجرام"، صورة تعلن بها وفاة جدتها.

بينما نشرت شقيقتها جانا دياب، فيديو قديم مع جدتها رئيفة النورى، عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت : " أحبك تيتا.. أشكرك على إعطائي هذه الأسرة المدهشة والمحبة، أشكرك على إعطائي ماما وخالاتي وأبناء عمومتي...أحبكم جميعاً وأحبكم تيتا.أنا ممتن جدا لكم ، علك ترقدي في سلام وسعادة. أحبك تيتا ".

الموقف نفسه فعله عبدالله شقيقهما، ونشر فيديو لجدته عبر "الانستجرام" وعلق: "سنفتقدك أكثر مما تتخيلي تيتا، نتمنى أن تبقى روحك في سلام".

السيدة رئيفة النوري هي والدة زينة عاشور، الزوجة الثانية لعمرو دياب بعد شيرين رضا، والتي أنجب منها كنزي وجنا وعبدالله.

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