"كورونا" يحرم حفيدة أميتاب باتشان من احتفالها بالتخرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر النجم الهندي، أميتاب باتشان عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورا وفيديو لحفيدته "نافيا"، وهي ترتدي روب التخرج من الجامعة.

وكتب أميتاب باتشان: "الابنة الكبرى نافيا، أهم يوم في حياة أي طالبة شابة هو يوم التخرج، تخرجت من الكلية في نيويورك، ولكن تم إلغاء الحفل والتواجد بسبب كورونا والإغلاق، لم تستطع الذهاب".

وأضاف: "كنا قد خططنا أن نكون معها في هذه المناسبة الهامة، والاحتفال بها، ولكنها قررت ارتداء ثوب التخرج لتحتفل بتخرجها وحدها في المنزل، فخور جدا بك يا "نافيا"، بارك الله فيكي، هذا موقف سعيد، إنتي الحب".

وكان آخر فيلم عرض للنجم أميتاب باتشان فى مصر، فيلم "Thugs of Hindustan" أو "قطاع طرق الهند"، وتدور قصة الفيلم حول رحلة مختلفة عبر مرحلة معينة من تاريخ الهند، ويقدم في الفيلم لجمهوره بعض أشعار التي ألقاها بنفسه داخل أحداث الفيلم.