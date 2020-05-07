8 مايو.. "نتفليكس" تبدأ عرض مسلسل The Eddy لظافر العابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ شبكة نتفليكس، عرض مسلسل The Eddy للفنان ظافر العابدين بداية من 8 مايو، ويعد أول تعاون له مع المنصة العالمية.

المسلسل من إخراج المخرج الحائز على جائزة الأوسكار داميان شازيل عن فيلمه La La Land، بجانب عدد من المخرجين البارزين.

المسلسل إنتاج فرنسي - أمريكي مشترك، وتدور أحداثه حول مالك ملهى ليلي يتعامل مع الفوضي اليومية لعالم الموسيقى في قلب العاصمة الفرنسية باريس، ويشارك في البطولة جوانا كوليج، المرشحة للجولدن جلوب ميليسا جورج، أندريه هولاند، راندي كربر وطاهر رحيم، وهو من إنتاج المخرج الحائز على جائزة الأوسكار داميان شازيل عن فيلمه La La Land، والذي يشارك في إخراجه بجانب المخرجة المغربية هدى بن يمنية الحائزة على جائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان السينمائي والمخرجة ليلى مراكشي (Rock the Casbah)، وتأليف جاك ثرون، كما يشترك في عملية الإنتاج آلان بول.

ظافر العابدين أسس مسيرته المهنية عبر مشاركات متنوعة في عدد من الأفلام الغربية العالمية الضخمة، قبل انطلاقه بأعمال الدراما والسينما العربية، كما أنه يحرص على التواجد المستمر بالدراما التليفزيونية في العالم العربي؛ ومن أحدث أعماله بها مسلسل عروس بيروت ويشارك أيضاً في فيلم العنكبوت من بطولة أحمد السقا ومنى زكي.