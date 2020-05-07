هكذا نعت شريهان شيخ المقرئين محمد محمود الطبلاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

نعت الفنانة شريهان، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، الذي رحل عن عالمنا، أمس الثلاثاء، بعد رحلة عطاء تزيد عن 60 عاما مع التلاوة.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون في واحد من أهم القراء في تاريخ مصر شيخنا المصري الكريم محمد محمود الطبلاوى أحد أعلام شيوخنا المقرئين (القرآن الكريم) نسأل الله أن يتغمد شيخنا الجليل العظيم، وأن يلهم أهله وطلابه وأصحابه ومحبيه الصبر والسلوان".

وأضافت: "وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء في الفردوس الأعلى من الجنة.. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".