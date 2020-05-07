بزمن الكورونا عزوز عادل: أرواح الزملاء الفنانين أهم من المسلسلات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مايو 2020 01:45 صباحاً - كل فترة تفرز الدراما العربية مجموعة من الشباب الذي يصبح لهم مستقبل ودور كبير في صناعة الفن سواء على مستوى الدراما التلفزيونية أو السينمائية.



ويعد الفنان المصري الشاب عزوز عادل مثالاً حياً على أن الشباب الموهوب هو الحصان الرابح دائماً. بدأ عزوز عادل مشواره الفني من خلال ظهوره في أعمال فنية مهمة مثال: "الجماعة 2"، "شيخ العرب همام"، "أبو العروسة" ، "أهو ده اللي صار"، و"أبو عمر المصري"، كلها أعمال وضعت قدميه على طريق النجومية، نلتقي به اليوم ليس فقط كفنان بل كأصغر عضو في نقابة المهن التمثيلية.



بداية نرحب بك في مجلة "الخليج 365" حدثنا كيف بدأ مشوارك الفني؟



بدأت موهبتي من خلال مسرح جامعة كلية الحقوق، ولما شعرت بأن لديّ موهبة في الإخراج والتمثيل بحثت عن أفضل طريق للوصول والتعلم الصحيح لهذا المجال. فاتجهت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية. وبعد أسبوع واحد من التحاقي بالمعهد، قمت بدور في مسلسل "شيخ العرب همام" مع النجم الكبير يحيي الفخراني.



هل تعد بدايتك الحقيقة في مسلسل "أهو ده اللي صار" أم "أبو عمر المصري" أم "حواديت الشانزلزيه؟



في "أبو عمر المصري" كان دوري شرير لشخص إرهابي بتركيبة معقدة جداً. أما "أهو ده اللي صار" فهو نقلة مختلفة أخرى بدور شقيق أحمد داود الساخط على وضعه الاجتماعي. وكل هذا يختلف تماماً عن بدايتي مع مسلسلات مثال: "يونس ولد فضة" أو مسلسل "ولاد تسعة".



كعضو في مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، سمعنا عن صندوق لدعم الأعضاء الذين تضرروا بسبب إيقاف التصوير نتيجة أزمة فيروس كورونا؟



بالفعل فور حدوث أزمة فيروس كورونا اجتمع بنا الدكتور أشرف زكي واقترح عمل صندوق للأزمات وجميع الأعضاء وافقت عليه، وعلى الفور قمنا بجمع تبرعات من كبار الفنانين الذين يستطيعون المساعدة، عبارة عن تكافل داخلي بين أعضاء النقابة لكفالة المحتاجين في كافة الأزمات القادمة ليس فقط من أجل فيروس كورونا.



هل أنت مع أم ضد قرار إيقاف التصوير؟



في الحقيقة، أنا مع إيقاف التصوير وأنا أتحدث هنا أن الروح أغلى من أي عمل أو دور من وجهة نظري، ولن تحدث كارثة لو جاء شهر رمضان من دون مسلسلات، لكن إذا ذهبت روح أحد من زملائنا فإنها لن تعود.



في حادث مثل الذي تعرضت له الفنانة نيللي كريم خلال تصوير أحد مشاهدها، ما دور نقابة المهن التمثيلية؟

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كانت الفنانة نيللي كريم في منطقة المعادي لتصوير أحد المشاهد الخارجية، وكانت تتحدث مع الدكتور أشرف زكي قبل وقوع الحادث، وبعد دقائق سمعنا عن إصابتها في حادث دراجة بخارية. وعلى الفور تحركت وذهبت إليها في المستشفى ليس كزميل فقط بل أنا أتحدث هنا كعضو مسؤول عن كل الفنانين سواء النجوم الكبار أو أصغر فنان عضو هذا دورنا، وهذا ما تعلمناه من الدكتور أشرف زكي. فهاتفه متاح للجميع على مدار الـ 24 ساعة.



أحمد عز، أمير كرارة، أحمد رزق.. من الأقرب إليك؟



كلهم أصدقائي. لكن في الحقيقة أحمد عز الأقرب لي منذ مشاركتي معه في دور في مسلسله "أبو عمر المصري" بالإضافة إلى أن عز ممثل زكي مجتهد إنسان وتعلمت منه الكثير وصديق حقيقي، وأيضاً الفنان فتحي عبد الوهاب فنان وشقيق واكتشاف على المستوى الإنساني.



كيف تستطيع الفصل بين وظيفتك كعضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وبين التعامل مع زملائك خاصة وأن هناك الكثير من المشاكل والأحداث داخل الوسط الفني؟



هذه أهم نقطة كيف تفصل بين دورك النقابي كمسؤول وبين دورك كممثل، يجب أن تخضع لأوامر رب العمل أو المخرج بمعنى أصح، لكن لا مانع من التدخل إذا كنت موجوداً في موقع التصوير وحدثت مشكلة فأسارع من منطلق دوري النقابي لأنهاء الأمر. وهذا يدخل في نطاق واجبي أيضاً كعضو في نقابة المهن التمثيلية.



هل سنشاهد عزوز عادل في رمضان هذا العام؟



للأسف لم أستطع اللحاق في موسم رمضان هذا لأنني كنت منشغلاً بتصوير مسلسل "الأخ الكبير" مع الفنان محمد رجب وفيلم مع الفنان حسن الرداد، وفيلم "حفلة تسعة" مع الفنانة غادة عبد الرازق.



من الفنان الذي تتمنى التمثيل أمامه عربياً أو عالمياً؟

عربياً أمير كرارة، آسر ياسين، أحمد السقا، مي عز الدين ونيللي كريم، وعالمياً توم هانكس.



هناك الكثير من الذين يحلمون بالتمثيل ولا يعرفون ماذا يفعلون، بصفتك عضواً في نقابة المهن التمثيلية، بماذا تنصحهم؟

أقول لمن يرغب بذلك لو أنك تريد أن يصبح التمثيل مهنتك الأساسية يجب عليك الالتحاق بمعهد فنون المسرحية، أو الكليات المتخصصة في ذلك، لكن كهواية من الممكن تجربة الورش الفنية.

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