دلال عبد العزيز كتلة أسمنت في الحلقة الثالثة عشر من فالنتينو

تشهد أحداث الحلقة الثالثة عشر من المسلسل الرمضاني "فالنتينو" تحول دلال عبدالعزيز (عفاف عصمت) زوجة الزعيم عادل إمام (فالنتينو) إلى كتلة من الأسمنت، وذلك بعدما أسقط عمال يقومون ببناء عمارة بجوار فيلتها الأسمنت عليها.

وتتوالى الأحداث بتحرير دلال عبدالعزيز (عفاف عصمت) محضر بقسم الشرطة، ورفضت تغير ملابسها لإثبات الواقعة على العمال وهو الأمر الذي تسبب في عدم شرائها لشبكة ابنها "رفاعة"، حيث كانت تنتظرها خطيبة "رفاعة"

ووالدها ليذهبوا لشراء الشبكة والاستعداد لحفل الزفاف.

Advertisements

وتتابع الحلقة بتحقيق داليا البحيري (نور فالنتينو) مكاسب كبيرة بعملات مختلفة، وذلك بعد قيامها بقراءة الفنجان للسياح الأجانب في الفندق التي تسكن به.



وتنتهي أحداث الحلقة بقيام داليا البحيري (نور عبد المجيد فالنتينو) بدفع حساب الفندق كنوع من رد الجميل للزعيم عادل إمام (فالنتينو) الذى اصطحبها من طنطا إلى

القاهرة لحل أزمة إيصالات الأمانة التى ورطه فيها (العجماوي) طليقها.

يذكر أن مسلسل "فالنتينو" بطولة كلاً من الزعيم عادل إمام، زلال عبد العزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف .أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام

وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.